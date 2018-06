Passar muito tempo se olhando no espelho provoca ansiedade, aponta estudo

Foto: Reprodução

Até os mais bem apessoados não escapam: passar 10 minutos ou mais se admirando no espelho pode provocar sintomas de depressão e ansiedade. Essa foi a conclusão do Instituto de Psiquiatria de Londres, que alternou pacientes com Transtorno Dismórfico Corporal – quando a pessoa se vê fisicamente diferente do que realmente é -, e outros em condições perfeitas de saúde, em frente ao espelho.

Os pacientes responderam a questionários depois de observarem seus reflexos por 25 segundos e por 10 minutos. Os resultados mostraram que passar menos de um minuto se analisando era ‘satisfatório’ para pessoas saudáveis, mas um período mais longo do que isso fazia com que ela sentissem ansiedade e descontentamento com a aparência. Para os pacientes com transtornos, os dois períodos causaram desapontamentos. Pesquisas prévias apontam que as mulheres se veem no espelho cerca de 38 vezes por dia e são mais preocupadas com a sua aparência que os homens, que se deparam com as suas imagens refletidas 18 vezes ao dia.

(Via Daily Mail)