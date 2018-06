Pe Lanza ganha apoio de Lobão e Tico Santa Cruz após pedrada: foi ‘covarde’

Agora é a vez dos roqueiros saírem em defesa de Pe Lanza. No último domingo, o vocalista do Restart foi apedrejado durante um show do grupo em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Lobão, que já foi alvo de latas da plateia no Rock in Rio 2 (1991), resolveu se manifestar. “É uma atitude absolutamente covarde e reprovável. Qualquer músico que esteja no palco tem que respeitar e ser respeitado pelo público”, disse. Tico Santa Cruz, que uma vez recebeu garrafadas em Minas Gerais, também criticou o episódio: “Independente do gosto musical, a pessoa tem que respeitar o artista no palco.”

Após o incidente, Pe Lanza continuou no palco, mas disse depois do show que teve de levar “alguns pontos na cabeça.”

(Via Extra)