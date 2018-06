Pearl Jam coloca no YouTube curta-metragem sobre criação do novo disco da banda

O Pearl Jam divulgou em seu canal no YouTube nesta quinta-feira (dia 25) um curta metragem contando os bastidores da gravação do novo álbum da banda. O lançamento, previsto para outubro, é o primeiro disco de músicas inéditas do grupo em cinco anos.

Quem assina a direção é Danny Clinch. A condução do filme é feita por quatro entrevistadores diferentes: O escritor Judd Apatow, a atriz Carrie Brownstein, além de Mark Richards, surfista que conquistou quatro títulos mundiais, e o jogador de futebol americano Steve Gleason, portador de uma doença degenerativa.

No vídeo, o baixista da banda, Jeff Ament, expõe um dos motivos para o hiato de cinco anos da banda norte-americana. “Precisamos de um tempo até sentirmos que tínhamos algo a dizer”. Mas quem rouba a cena, para variar, é Eddie Vedder. Em determinado momento do documentário ele fala que “se você prestar atenção no que está acontecendo no planeta vai descobrir algo com o qual ficar irritado rapidamente”. E o vocalista conclui, sobre o álbum: “Há sempre um sentimento de alívio quando você acaba”.

O disco será lançado em 15 de outubro. E duas músicas já são conhecidas. Mind Your Manners e Sirens – um balada com mais de cinco minutos de duração que tem tudo para estourar como novo ‘hit’ da banda de Seattle. / DANIEL FERNANDES