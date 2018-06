Pessoas que sorriem no Facebook têm futuro mais feliz

A foto do seu perfil no Facebook pode indicar como será o seu futuro. A intensidade do sorriso na imagem em questão pode dizer o quanto a pessoa estará satisfeita com sua vida nos próximos quatro anos. Quem afirma são os pesquisadores da Universidade de Virginia, informa o National Post.

De acordo com dois estudos feitos na universidade, homens e mulheres que estavam com um sorrisão na foto se disseram mais satisfeitos com suas vidas. E depois de três anos e meio, no último semestre da faculdade, esses mesmos estudantes ainda se diziam mais contentes do que aqueles que não sorriam em seus perfis.

Os pesquisadores não souberam explicar a relação ao certo, mas dizem que é possível afirmar que um sorrisão no Facebook indica como é o comportamento da pessoa fora da rede. Como ela se torna mais “amigável”, pode-se dizer que sua satisfação com a vida aumenta e perdura ao longo dos anos.

E você, sorriu para a foto? =)