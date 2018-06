Está sendo analisado na Câmara um projeto que torna crime o não cumprimento de propostas de governo registradas no período eleitoral, além daquelas divulgadas pelo candidato no rádio, na TV e na internet.

De acordo com a PL 4.523/12, do deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), o Código Penal seria alterado e o estelionato eleitoral seria incluído entre as práticas de estelionado. A punição atual é de um a cinco anos de reclusão e multa.

Via Consultor Jurídico