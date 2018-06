Pornografia na web causa impotência sexual, aponta estudo

A pornografia na internet está causando “consequências devastadoras” no apetite sexual masculino. Uma pesquisa italiana feita com 30 mil homens aponta que acessos a “sites adultos” iniciados na adolescência estão levando homens à impotência.

A chamada “anorexia sexual” ocorre porque jovens a partir de 14 anos iniciam suas vidas sexuais sem relação com a vida real. E acessam o pornô em excesso. “Começa com reações menores para os sites pornográficos, depois há uma queda geral da libido e no final torna-se impossível conseguir uma ereção”, diz o estudo, da Sociedade Italiana de Andrologia e Medicina Sexual.

Mas calma… Há salvação, dizem os pesquisadores. “Com a assistência adequada, a recuperação é possível em alguns meses”, afirmam.

Via IDG Now