Português do Brasil é a melhor língua, diz ‘The Economist’

Para Helen Joyce, correspondente da revista britânica The Economist em São Paulo, o português é a melhor língua para se aprender “se você quer um retorno decente do seu investimento”. Em seu artigo, ela justifica: “O Brasil é grande. As perspectivas econômicas são brilhantes. São Paulo é a capital econômica da América Latina. O povo é amigável (…) vão lhe dizer ‘seu português é maravilhoso!’ muitas vezes antes disso ser verdade.”

Ela ainda afirma que não é necessário um “novo alfabeto ou muita gramática” nova. “Você vai aprender centenas de palavras sem esforço”, diz. “Se você fala espanhol, francês ou italiano, vai descobrir que metade do trabalho já está feito”, completa.

Concordam?

(Via The Economist)