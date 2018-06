Professores terão salário reduzido em até 40% em Juazeiro do Norte, aprovam vereadores

A Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte (CE) aprovou redução de até 40% no salário dos professores municipais, mesmo com protestos. Além disso, ganhando menos, os docentes terão ainda de trabalhar mais, já que a jornada de trabalho foi ampliada. As mudanças foram feitas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).

Atualmente, o salário dos professores é de R$ 1.567. Com gratificações, chega a R$ 2.193. Agora, com as mudanças, o valor diminuirá até R$ 650. Devido às mudanças, todos os professores entraram em greve, de acordo com o sindicato.

A prefeitura da cidade aprova o corte nos salários e afirma que é necessário para a cidade se enquadrar na Lei de Responsabilidade, já que a folha de pagamento não estaria fechando. O projeto, inclusive, foi enviado pelo prefeito Raimundo Macedo (PMDB).

Via UOL

Foto: Divulgação