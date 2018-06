Antes da divulgação da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), internautas relatam problemas para acessar o site que estaria congestionado. Os estudantes estão aguardando o resultado e acompanhando o site do ProUni desde a meia noite. A primeira edição de 2014 do programa registrou 1,259 milhão de inscritos. O número bateu o recorde anterior, que era de 1,208 milhão de inscritos em 2012.

/GABRIELA MARÇAL