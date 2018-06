Qual foi seu 1º carro? Envie foto para a gente e participe de especial!

O Jornal do Carro, que já faz parte da rotina de muitos leitores do JT, está completando 30 anos. Para comemorar a data, o portal Estadão.com.br convida os internautas a compartilharem um dos momentos especiais da vida, que é a compra do primeiro carro.

Para participar, poste no Instagram com a hashtag #carroestadao ou envie para o e-mail infograficos@estadao.com.br uma foto do seu primeiro carro (de preferência com o dono do lado). Vale vasculhar nos seus arquivos e digitalizar. A foto não precisa ser nova. Além disso, faça um pequeno depoimento explicando porque o veículo foi tão importante na época.

Não esqueça de colocar na legenda do Instagram ou no e-mail seu nome completo, idade e cidade onde mora. As histórias selecionadas serão publicadas em um especial que irá ao ar dia 30 de agosto (quinta-feira). A foto com o depoimento deve ser encaminhada até o dia 28 (terça).

Foto: JVC/Flickr/Creative Commons