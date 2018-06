Quase 8 em cada 10 jovens brasileiros estão no Facebook, aponta estudo

Foto: Reprodução

Uma pesquisa divulgada pelas empresas Boo-Box e Hello Research concluiu que Facebook, MSN e Twitter são as três redes mais utilizadas pelos jovens no Brasil. O tempo médio de navegação é de 4 horas e meia por dia. A rede de Zuckerberg tem adesão de 79% dos brasileiros entre 18 e 30 anos. 71% dos jovens tem MSN, 65%, Twitter, e 44%, Orkut. Jovens das classes A, B e C têm acesso a internet em casa, enquanto os da D e E utilizam lan houses para se conectar.

Os números também mostram que 67% da geração Y ainda vive com os pais – mas, analisando-se por classe social, o número é bem maior quando a classe é mais alta: 84% da classe A, contra 47% da classe D. Jovens das classes A, B e C têm acesso a internet em casa, enquanto os da D e E utilizam lan houses para se conectar. O estudo foi feito em outubro e novembro de 2011, com 3427 pessoas entre 18 e 30 anos, de todas as classes sociais.

(Via O Globo)