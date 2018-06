Quem é popular no Facebook tem mais massa encefálica, aponta estudo

Você é popular no Facebook? Seu cérebro é diferente daqueles que têm poucos amigos na rede social, dizem neurocientistas. Usuários com muitos amigos no site possuem mais massa encefálica cinzenta em regiões do cérebro ligadas às habilidades sociais, aponta estudo da Universidade de Londres publicado pelo jornal inglês The Guardian.

Na pesquisa, 165 voluntários passaram por exames de ressonância magnética após responderem a questões sobre quantos amigos tinham no Facebook e na “vida real”. Os neurocientistas identificaram três regiões cerebrais com mais massa encefálica cinzenta naqueles que se disseram mais populares na rede.

Mas ainda não está claro se as diferenças cerebrais são causa ou efeito do Facebook. A pesquisa sugere tanto que a rede social pode mudar essas áreas do cérebro como que as pessoas nascidas com mais aptidão para socialização lidam melhor com o site.

E você, quantos amigos possui?