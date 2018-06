Quem ouvir som alto será expulso do ônibus pela polícia, determina projeto aprovado no litoral de SP

Foto: campanha de conscientização em Porto Alegre

Os vereadores de São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo, aprovaram por unanimidade nesta terça-feira: ouvir som alto no ônibus, sem fone de ouvido, está proibido. O projeto de lei – que falta ser sancionado pelo prefeito – prevê que os infratores sejam convidados a se retirar do veículo. Se não saírem, será acionada a força policial.

“As pessoas, principalmente os idosos, não são obrigados a ouvirem som alto, já que há a opção de cada um ouvir a música que deseja utilizando fone de ouvido”, argumenta o criador do projeto, o vereador Amilton Pacheco, ao site da Câmara local.

Em dezembro, a Câmara de Porto Alegre, no RS, aprovou projeto de lei semelhante. A diferença é que lá o infrator pagaria multa de R$ 43,00 a R$ 216,00.

Concorda?