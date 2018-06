Quem reciclar lixo ganhará prêmios em João Pessoa

João Pessoa, na Paraíba, anunciou um projeto que pretende estimular os cidadãos a reciclarem lixo. A cada 2 quilos, ganha-se um ponto, que será creditado no cartão “Limpinho 3R”. Depois, esses pontos podem ser trocados por produtos e serviços. O site com a lista ainda não está no ar, mas, segundo informa a prefeitura, como tratamentos estéticos, automotivos, educacionais, entre outros.

Grupos também podem se cadastrar no programa. Os pontos, neste caso, serão revertidos para a manutenção de praças, quadras e escolas.