Quem usa Facebook vai melhor na escola, aponta estudo

Facebook é perda de tempo para estudantes? Não é o que a ciência a diz. Alunos que passam mais tempo na rede social são mais participativos e engajados na escola, segundo um estudo feito por um professor da Universidade de Lock Haven, nos EUA, informa o jornal The New York Times.



“A pesquisa mostra que há uma conexão entre engajamento online e offline”, afirma o autor do estudo, Reynol Junco. De acordo com ele, estudantes que ficam mais no Facebook também passam mais tempo envolvidos em atividades escolares.

Mas o professor alerta: a quantidade de horas gastas na rede social não tem relação com o tempo que o aluno passa estudando. Ou seja: ficar muito tempo no Facebook não te ajudará a tirar notas melhores – nem piores.