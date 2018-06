Rafinha Bastos postou no seu Twitter uma piada envolvendo a divulgação de que Daniela Mercury se casou com uma jornalista baiana. O hotel Mercure resolveu responder e teve mais retuítes que o próprio Rafinha. Mesmo com muita repercussão, o humorista mudou de assunto no Twitter e fez vários posts reclamando do seu celular TIM.

No Facebook, o Hotel Mercury ainda postou esta imagem: