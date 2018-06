Rejeitadas por parceiras, moscas buscam consolo no álcool, aponta estudo

Foto: Reprodução

Uma pesquisa divulgada pela revista ‘Science’ mostrou que moscas rejeitadas pelos parceiros sexuais tendem a procurar mais o álcool. O estudo foi feito por grupos de moscas macho que eram postos para copular com fêmeas virgens ou arredias. Depois, eram postos para escolher entre dois alimentos; um com álcool e outro sem.

As moscas macho que não tinham conseguido copular escolheram os alimentos com álcool numa proporção muito maior do que os que tinham conseguido fazer sexo. Isso acontece porque a relação sexual faz com que as moscas liberem mais o ‘neuropeptídeo F’. Os baixos níveis dessa substância no cérebro fazem com que aumente a chance de uma mosca consumir álcool.

(Via G1)