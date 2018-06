Ressaca do carnaval? Planta de cajueiro pode ser cura definitiva, anunciam cientistas

Foto: Reprodução

Curtindo a ressaca do carnaval nesta quarta-feira de cinzas? Os cientistas da Universidade da Califórnia anunciaram ter testado uma substância encontrada no cajueiro-japonês (Hovenia dulcis) que pode ser a solução definitiva para o mal-estar depois da bebedeira.

O DHM (dihydromyricetin) extraído da Hovenia dulcis foi testado em ratos de laboratório, depois de terem ingerido álcool. Cerca de 300 animais foram usados no estudo que mediu o controle do equilíbrio e o comportamento em labirintos. A substância encontrada no cajueiro-japonês age reativando os receptores cerebrais que são relaxados com o consumo do álcool. O próximo passo das pesquisas é testar o DHM em humanos.

(Via Nutra Ingredients)