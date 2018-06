Nada de calças amarelas, roxas e verdes e blusas com cores berrantes… O Restart acaba de divulgar o novo visual da banda. Reparem: tem muito preto. A novidade vem na esteira do lançamento do novo disco de inéditas, Geração Z, que chega em 21 de outubro, com 10 canções.

Segundo comunicado divulgado pela banda, o novo trabalho – o segundo de inéditas – terá “um som mais pesado”. O que você espera?

Via G1