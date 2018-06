Restart agora quer se vestir como Beatles

Beatles está na mira do Restart. Depois de afirmar que a lendária banda britânica será inspiração para seu primeiro longa-metragem, o grupo colorido agora quer se vestir parecido com os músicos de Liverpool para o novo disco, Geração Z, que será lançado neste mês. É o que informa a Folha, que entrevistou os garotos e sua estilista, Malena Russo.

Segundo ela, as camisas e os casacos dos integrantes agora terão inspiração militar e nos Beatles. As calças serão menos “skinny”. Em vez de amarelo berrante, entra o dourado. A ideia é utilizar “tom pastel” e “colorido diagramado” com muito couro com cortes mais clássicos.

Por que a mudança? “Crescemos e amadurecemos”, diz Pe Lanza. “Mas ainda somos ‘happy rock’, afinal inventamos o termo.” No início do mês, o grupo chamou atenção por postar na web a foto acima, com roupas menos coloridas e tons de preto.

A ideia, dizem, é provar que não são uma moda passageira. “Quando vaiaram (No VMB de 2010), vimos que ainda havia muito para conquistar”, diz Lanza. “Muitos disseram: é uma banda que subiu muito rápido e vai cair na mesma intensidade. Temos que provar que não.”