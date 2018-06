Restart faz ‘rock pauleira’ inspirado em Foo Fighters e Aerosmith, diz Pe Lu

O Restart está aumentando a lista de bandas nas quais diz se inspirar. Depois de afirmar que tem influências de Black Sabbath, Beatles, Guns N’ Roses, Aerosmith e Blink 182, o grupo colorido – que agora veste mais preto – afirma que Foo Fighters foi inspiração para um “rock pauleira” do novo disco, Geração Z.

Segundo Pe Lu, integrante da banda, a música Nosso Rock é a mais pesada da nova safra, contou ao G1. “Acho que é a nossa mais ‘paulera’ mesmo. Como diz o nome, é o nosso jeito de fazer rock. Gosto muito dela pois mostra uma faceta da banda que não é todo mundo que conhece”, diz ele, que lista o que eles estavam ouvindo quando compuseram. “Aerosmith, Guns, Oasis, White Stripes, Blink 182 e Foo Fighters.”

O garoto também diz não se importar com o fato de o grupo ser mais famoso pelas roupas com cores berrantes do que pela música. “Temos uma imagem forte e isso é muito bacana. Os grandes artistas de rock sempre fizeram história com sua música e sua cara. Damos a cara, e naturalmente vão falar. Com respeito, vale tudo.”

Ouça abaixo Nosso Rock. O que você acha da ‘pauleira’?