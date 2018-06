Pe Lanza, o vocalista da banda Restart, postou neste quarta-feira em seu Twitter a foto do celular que a banda vai lançar: “O nosso novo celular ‘MEU RESTART’ já está chegando nas lojas! Corre pra garantir o seu!!!”.

O IDGNow traz as configurações: acesso a Twitter e Facebook, TV analógica, câmera VGA, rádio e capacidade para dois chips. O aparelho ainda vem com músicas, vídeos e fotos da banda e adesivos com imagens dos rapazes para “decorar”.