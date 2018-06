Ricky Martin se casará com namorado em janeiro, diz jornal

Ricky Martin e seu namorado Carlos González se casarão no dia 28 de janeiro, informou o jornal El Nuevo Dia. Segundo uma fonte próxima ao diário porto-riquenho, o cantor e seu companheiro se casarão em Nova York, onde no dia 24 de junho foi aprovado o casamento entre homossexuais.

Desde que anunciou ser homossexual em março de 2010, o artista porto-riquenho, que no dia 24 de dezembro completou 40 anos, se manifestou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Seu pedido se estendeu até Porto Rico, onde o casamento ainda não é legal.

O cantor disse em junho que desejava que esse sonho se fizesse realidade em sua ilha natal. “É o que desejo, que se diga não a discriminação, para que a igualdade entre nós seja uma realidade em meu país”, afirmou. Ele confirmou sua relação com Carlos González em março. “Eu só queria ser livre e posso dizer que hoje sou livre”, disse na ocasião.

(Com informações da EFE)