Ricos roubam mais doces de crianças que pobres, aponta estudo

Olha esta. Ricos são os mais propensos a roubar doces de crianças. Um conjunto de sete pesquisas feitas nos EUA publicadas pelo Proceedings of the National Academy of Sciences, apontou que a “high-society” ainda é mais propensa a desrespeitar as leis de trânsito, mentir em negociações, aumentar suas qualidades quando ganham prêmios e a aceitar comportamentos nada éticos no trabalho.

Vamos à questão do doce. No laboratório, 129 pessoas foram colocadas em frente a jarros de guloseimas. Os pesquisadores disseram que pertenciam a crianças que estavam próximas. O resultado: quem se disse rico pegou mais doces do que quem se disse pobre.

Pode?

Via Bloomberg