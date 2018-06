RIO: Estudantes recolhem lixo da praia em trote ecológico da Uerj

Agência Brasil (texto e foto)

Cerca de 40 novos alunos do curso de oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) promoveram nesta sexta-feira um mutirão de limpeza chamado Trote Ecológico, na Praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense.

A ação, que ocorre há 15 anos, tem como principal objetivo alertar a população para que não suje as praias, além de substituir o trote violento e contribuir para a formação do aluno como profissional.

Os estudantes percorreram a praia recolhendo resíduos, distribuindo panfletos educativos e sacos de lixo aos banhistas. O lixo foi separado por tipo e removido pela Companhia Estadual de Limpeza Urbana (Comlurb). Eles também montaram uma tenda na praia, onde estenderam uma faixa sobre a campanha.

De acordo com o professor de hidrografia da Uerj, Hélio Villena, coordenador do Trote Ecológico, a intenção é fazer com que desde cedo os estudantes tenham responsabilidade social e ambiental.

“Os alunos têm que ter esse papel de conscientização, ao mesmo tempo em que eles se divertem. É um trabalho de esclarecimento, trata-se de uma confraternização com ação social e esperamos que seja útil para todos”, disse Villena.