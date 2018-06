Nas redes sociais, Rosas de Ouro foi escola favorita

A Rosas de Ouro foi a escola favorita dos internautas que acompanharam o primeiro dia do carnaval de São Paulo. É o que mostra análise inédita feita pelo Estado nas redes sociais. A escola recebeu mais de 8 mil menções no Twitter.

A segunda agremiação mais popular entre os que acessaram a ferramenta foi a Dragões da Real, com mais de 5 mil tweets. A Gaviões da Fiel, mesmo sem ter desfilado na primeira noite, figurou entre as seis mais comentadas durante o evento.

Na enquete da página do Estado no Facebook, Rosas de Ouro também foi a escola que recebeu mais votos. Dragões da Real ficou com a segunda posição, seguida por Leandro de Itaquera.

Durante todo o carnaval, o Estado vai usar um recurso inédito para acompanhar as redes sociais. Em parceria com o Twitter e a Flowics, ferramenta especializada em monitoramento de mídias, o estadão.com.br vai trazer uma “segunda tela” com o melhor do conteúdo da redes.

O leitor pode acompanhar toda a cobertura interativa, ver fotos, enviar seus comentários pelo Twitter e até votar em sua escola preferida. O ranking é atualizado em tempo real. Em estadao.com.br/carnaval2014nasredes, o leitor encontra abas para São Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco. Facebook e Instagram também fazem parte da cobertura. A hashtag única para todas as mídias é #Estadaocarnaval. No Facebook haverá uma enquete sobre as escolas ao final de cada dia.