Sandy fará show só com músicas de Michael Jackson

Mais uma aposta inusitada de Sandy. Depois de aparecer como garota propaganda da cerveja Devassa, a cantora agora prepara um show com músicas de Michael Jackson. As apresentações fazem parte do projeto Circuito Cultural Banco do Brasil e começam em novembro. Os shows passam por Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia e Recife, informa a revista Época.

Pensou a Sandy cantando essa?

Outros nomes da música também participam do projeto. Veja as datas e locais das apresentações:

Curitiba (Teatro Guaíra)

18/11 – Lulu Santos canta Roberto e Erasmo

19/11 – Sandy canta Michael Jackson

20/11 – Maria Bethânia canta Chico Buarque

São Paulo (Via Funchal)

21/11 – Sandy canta Michael Jackson

22/11 – Maria Bethânia canta Chico Buarque

23/11 – Lulu Santos canta Roberto e Erasmo

Ribeirão Preto (Teatro Pedro II)

06/12 – Maria Bethânia canta Chico Buarque

07/12 – Lulu Santos canta Roberto e Erasmo

08/12 – Sandy canta Michael Jackson

Goiânia (Teatro Rio Vermelho)

16/12 – Maria Bethânia canta Chico Buarque

17/12 – Sandy canta Michael Jackson

18/12 – Lulu Santos canta Roberto e Erasmo

Recife (Teatro Guararapes)

18/01 – Maria Bethânia canta Chico Buarque

19/01 – Sandy canta Michael Jackson

20/01 – Lulu Santos canta Roberto e Erasmo