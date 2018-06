Satélite de 2,69 ton pode cair no Brasil neste final de semana

Um satélite alemão de 2,69 toneladas vai cair na Terra neste final de semana. Cientistas não sabem bem onde, mas o Brasil é um dos “candidatos”. “Todas as regiões entre as latitudes 53 Norte e 53 Sul podem ser afetadas”, diz Andreas Schuetz, do Centro Aeroespacial Alemão. O “alvo” inclui a maioria dos países, inclusive o nosso.

O satélite ROSAT foi lançado em 1990 e desativado em 1999, com a função de pesquisar buracos negros e estrelas de nêutron. É do tamanho de uma mini-van. Quando entrar em órbita, entre sexta-feira e segunda-feira, terá algumas partes queimadas, mas 30 fragmentos pesando no total 1,87 tonelada podem se chocar com a Terra.

E detalhe: os cientistas só poderão ter alguma ideia de quando ele cairá de verdade 10 horas antes do choque. História parecida com o satélite da Nasa que caiu no Oceano Pacífico no mês passado.

Via IG