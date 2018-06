Senna20: Estadão faz homenagem ao piloto no Twitter com páginas históricas

O Acervo Estadão vai lembrar os 20 anos da morte do piloto Ayrton Senna com uma homenagem. Entre os dias 1 e 4 de maio, todos que tuitarem a hashtag #Senna20 vão receber uma página histórica do Estadão com os principais momentos da carreira do piloto. Entre as 20 páginas selecionadas, estão o primeiro pódio de Senna, a primeira vitória, a primeira pole position, além dos três campeonatos mundiais. Senna morreu no dia 1º de maio de 1994 em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.

