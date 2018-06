Sexo é melhor que remédio contra dor de cabeça, aponta estudo

Está com dor de cabeça? Fazer sexo é mais eficaz do que tomar um comprimido. É o resultado de uma pesquisa da Universidade de Munster, na Alemanha. De acordo com os especialistas, mais da metade das pessoas que sofrem com enxaquecas ou dores de cabeça têm alívio após o ato sexual.

O estudo, publicado no jornal Cephalalgia, da Sociedade Internacional de Dor de Cabeça, afirma ainda que uma em cada cinco pessoas conseguiram se livrar completamente da dor, usando, inclusive, o sexo como uma ferramenta terapêutica.

Qual o motivo? O sexo libera endorfina, um “remédio” natural do corpo, no sistema nervoso central. Isso, segundo os especialistas, pode reduzir e até eliminar a dor de cabeça.

Via The Telegraph