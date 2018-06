Sexo oral causa mais câncer que cigarro e álcool, aponta estudo

O sexo oral é o principal causador do câncer de orofaringe, os tumores que se originam na língua, palato, amígdalas ou garganta. A conclusão é de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer dos EUA e publicada no Journal of Clinical Oncology.

Segundo os pesquisadores, a incidência é maior do que no consumo de álcool e cigarro. E o culpado é o vírus do papiloma humano (HPV), que se propaga na região por meio do sexo oral. O número de casos em 2004 foi três vezes maior do que em 1988 nos EUA.

Via Universia