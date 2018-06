Lollapalooza: 10 artistas do festival que vale a pena seguir no Instagram

Preparado para o Lollapalooza? Para esquentar, separamos dez perfis do Instagram de músicos que vão se apresentar no festival e também bombam na rede social de fotos . Temos representantes das bandas Muse, New Order, Arcade Fire, Imagine Dragons, Nine Inch Nails e Phoenix. Vale a pena seguir.

Chris Wolstenholme, baixista da Muse

Phil Cunningham, guitarrista e tecladista da New Order

Sarah Neufeld, violinista da Arcade Fire

Dan Reynolds, vocalista da Imagine Dragons

Trent Reznor, vocalista da Nine Inch Nails

Lorde



Thomas Mars, vocalista da Phoenix



Ellie Goulding



Chris Cornell, guitarrista da Soudgarden

Supla, vocalista da Brothers of Brazil



Veja também: