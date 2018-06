‘Simpsons’ pode acabar: estúdio ameaça parar produção se não cortar custos

‘Os Simpsons’ correm o risco de acabar. Segundo reportagem do The Daily Beast, um impasse financeiro entre a Fox, estúdio que produz a animação, e os dubladores pode fazer com que nem a atual temporada, a 23ª, seja finalizada.

O imbróglio é o seguinte: o estúdio acha que está gastando demais com os dubladores e quer cortar 45% de seus salários. Atualmente, cada um ganha cerca de US$ 8 milhões por ano. O valor cairia para pouco mais de US$ 4 milhões.

Os dubladores de Homer, Bart e cia. alegam que aceitam um corte de apenas 30%, mas querem ter direito a participação de lucros no faturamento de produtos da série, como cinema, lancheiras, etc. Hoje, só os criadores recebem.

A Fox bate o pé. E, pela primeira vez na história, admite que não pensa em trocar os dubladores. Se eles não toparem, a série sai do ar. “A Fox continuará a ganhar toneladas de dinheiro com a série mesmo com o fim”, diz uma fonte próxima às negociações. Há 500 episódios no arquivo, que podem ser vendidos e veiculados.