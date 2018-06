Simpsons voltam a fazer piada sobre o Brasil; relembre episódios polêmicos da série

O Brasil e Copa do Mundo voltaram a ser pauta do desenho animado Os Simpsons. No episódio que foi ao ar nos Estados Unidos na noite do último domingo, 30, o chefe da família Simpson, Homer, viaja ao País com Marge, Lisa, Bart e Maggie para ser árbitro de futebol durante a principal competição de futebol do mundo. Escândalos de corrupção, cartazes sobre as manifestações realizadas durante a Copa das Confederações e a Floresta Amazônica sendo desmatada são temas retratados no capitulo. Esta, no entanto, não foi a primeira vez que os moradores de Springfield causaram polêmica. Relembre outros episódios marcantes da série:

Visita ao Rio de Janeiro

Em 2002, os Simpsons vieram ao Rio de Janeiro. Eles chegaram atrás de um órfão chamado Ronaldo que era ajudado por Lisa. O desenho animado mostrou que as ruas brasileiras tinham cobras e macacos andando na rua. A visita da família ao Rio provocou polêmica e protestos na internet. Muitos acharam que foram feitas piadas de mau gosto e preconceituosas. Na época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o episódio trouxe visões distorcidas do Brasil. A Fox e os produtores se desculparam pelo programa veiculado.

Casamento gay

Neste episódio da 16ª temporada, Springfield legaliza o casamento gay para impulsionar o turismo na cidade. O episódio foi ao ar em fevereiro de 2005 e causou polêmica entre as audiências mais conservadoras. O produtor da série, Al Jean, declarou que o desenho não defende o casamento gay e que os personagens tinham diferentes pontos de vista sobre a questão.

George Bush pai

Um dos maiores inimigos dos Simpsons era George Bush (o pai), que em 1992 disse que Os Simpsons era um péssimo exemplo para as famílias. Em 1996 chegava às telas o episódio Dois Maus vizinhos. Nele, Homer entra em uma disputa de territórios com o próprio George Bush. O episódio criou grande desconforto para o governo americano.

Muçulmanos

O episódio ‘MyPods e Boomsticks’, da 20ª temporada, causou polêmica entre a comunidade muçulmana da Grã-Bretanha. Na trama, Homer chama seus vizinhos muçulmanos de “terroristas”, depois de descobrir um suposto plano para explodir um centro comercial de Springfield. Homer também fica sabendo mais tarde que Amid, o chefe da família muçulmana em questão, trabalha para uma companhia de demolição. Quando ele convida a família vizinha para um jantar, ele chama Alá de “Oliver” e Alcorão de “A Coroa”.