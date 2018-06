Site aluga namorada por R$ 100/mês para impressionar amigos no Facebook

Está cansado de ser classificado como “solteirão” pelos seus amigos do Facebook. Pois um serviço lançado no Brasil promete acabar com isso. O NamoroFake.com.br cobra R$ 100 por mês para um personagem fictício ficar postando como sua namorada no seu perfil do Facebook. Muda até o status de relacionamento.

O site, que foi notícia até no respeitado The Washington Post, tem outras modalidades para pessoas que não estão com essa grana toda: por R$ 40, você tem uma namorada fake por uma semana. Ou por “apenas” R$ 10, uma ficante por três dias.

O criador do serviço, Flávio Estevam, foi entrevistado pelo G1. Segundo ele, já há uma grande demanda de pessoas que contratam o serviço para “causar ciúmes nas ex-namoradas”. O cliente, inclusive, pode escolhero perfil da garota e os tipos de comentários que fará.

E ele promete: “Em breve, vamos oferecer perfis de namorados falsos para o público feminino.”