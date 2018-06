Sites pornôs serão bloqueados no Reino Unido

O governo britânico anunciou que bloqueará automaticamente o acesso a sites com conteúdo de pornografia. Quem quiser acessar terá de fazer a solicitação ao provedor de internet. Do contrário, o acesso será impedido.

A medida, que conta com o apoio dos maiores provedores do país, tem o objetivo de proteger os jovens e entra em vigor num pacote que prevê a proibição da venda de roupas consideradas “sexy”, como sutiãs insinuantes e camisetas com slogans sugestivos, a menores de idade.

Via Guardian