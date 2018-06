‘De Volta Para o Futuro’: skate voador pode virar realidade

Se lembra do skate de Marty McFly sem rodas e que levita em De Volta Para o Futuro 2? Pode estar se tornando realidade – no filme, aparece no ano de 2015 (Déjà vu?). Antes obra de ficção, cientistas já conseguem fazer um objeto levitar. E provaram, com um vídeo no YouTube.

Na experiência dos pesquisadores da Universidade de Tel-Aviv, em Israel, um imã resfriado em nitrogênio líquido levita sobre uma barra e fica estável. Não importa se os cientistas inclinam ou modificam o local do imã: ele continua a levitar.

Veja o vídeo:

Via Revista Galileu