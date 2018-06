Skol lança ovo de páscoa feito de cerveja

Foto: Divulgação

A marca Skol anunciou que lançará um ovo de páscoa feito de chocolate trufado e cerveja. Feito em parceira com a chocolateria Folie, o produto se chamará “Redondinho”. O ovo estará à venda a partir do dia 27 de março, em opções individuais e em mini-engradados com 6 unidades.

O diretor de marketing da empresa, Pedro de Sá, disse que a criação foi feita para “presentear nossos fãs mais engajados e também dar a oportunidade para aqueles que são apaixonados pela marca comprarem a novidade”. Vai arriscar a combinação?

(Via Exame)