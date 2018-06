Smartphones podem causar depressão, estresse e insônia, aponta estudo

Smartphones podem deixar as pessoas estressadas, depressivas e com insônia. É esse o alerta que um psicólogo da Universidade Lancaster, no Reino Unido, está dando a usuários compulsivos. Segundo ele, o tempo gasto com os aparelhos poderia ser usado para interagir com outras pessoas no ‘mundo real’. Faz sentido. Uma pesquisa realizada recentemente mostra que 28% das mulheres acreditam que smartphones são responsáveis pelo fiasco de suas vidas sexuais. É possível?

Via The Sun