Esta aconteceu na terceira divisão do Campeonato Cearense. Jardim X Paracuru teve apenas um torcedor pagante no último sábado, em Juazeiro do Norte. Detalhe: comprou meia entrada. Como resultado, a partida rendeu ínfimos R$ 3 de bilheteria.

O dinheiro não chegou nem perto dos custos da partida. Prejuízo de R$ 937,28. Ah, e o placar ficou em 5 X 1 para o Paracuru.

Via Globo Esporte