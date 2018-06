Solo de Sweet Child O’ Mine, do Guns N’ Roses, é eleito o melhor da história

A revista britânica NME elegeu os 50 melhores solos de guitarra da história do rock’n’roll. Para a tarefa, contou com a ajuda de alguns músicos famosos, como Chris Martin, do Coldplay. E se você pensou que o primeiro lugar ficou para algum clássico dos anos 60 ou 70, enganou-se: quem encabeça a lista é Sweet Child O’ Mine, do álbum de estreia do Guns N’Roses, Appetite for Destruction (1987).

O solo de Slash aparece na frente de Stairway To Heaven, de Led Zeppelin (2º lugar), All Along The Watchtower, de Jimi Hendrix (3º lugar), e Smells Like Teen Spirit, do Nirvana (6º lugar), entre outros. Veja aqui a lista completa.

Justo?