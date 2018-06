Som alto no carro dá até 4 anos de cadeia, avisa cidade em GO

Uma cidade em Goiás promete “tolerância zero” para quem colocar som alto no carro. E as autoridades avisam: há risco de até quatro anos de cadeia. Aparecida de Goiânia está com uma campanha para coibir a prática.

Desde sexta-feira, quando começou a operação, já foram apreendidos quinze veículos e 2 caixas de som. A legislação do município permite, no máximo, 45 decibéis após as 22h e 70 decibéis nos outros horários.

“A intenção na primeira fase da campanha é educar a população. Em caso de reincidência, os veículos serão apreendidos e a aparelhagem de som só será liberada com determinação judicial. Queremos também informar os cidadãos que a poluição sonora, além de um delito administrativo, é um delito penal, resultando em até mesmo cadeia”, afirma o Superintendente da Secretaria de Meio ambiente, Fábio Camargo, ao jornal O Popular.

Pela lei, dependendo do barulho e da reincidência, há multas que variam entre R$ 400 e R$ 5 mil. E o crime de poluição sonora, avisam, dá até quatro anos de cadeia.