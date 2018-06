SP461Estadao: Participe da nossa ação no Instagram para mostrar os hábitos paulistanos

No aniversário de 461 de São Paulo, o Estadão vai além da homenagem aos pontos turísticos da cidade para reconhecer os hábitos que fazem parte da rotina do paulistano. Quem vive na capital sabe que, quando o assunto é vida paulistana, existem dificuldades – mas, além delas, é possível identificar também os bons motivos de morar aqui. Por exemplo: você sabe que está em São Paulo quando enfrenta um congestionamento durante a madrugada, tem uma lista de programas culturais interessantes para ir (e não dá conta de todos) e encara filas até em dias calmos.

Para reunir fotos que mostrem essas particularidades, pedimos a ajuda de paulistanos, tanto dos que nasceram aqui como os que escolheram São Paulo como casa. Faça parte da nossa ação especial dos 461 anos de São Paulo publicando um clique no Instagram que mostre os costumes paulistanos com a hashtag #SP461Estadao. Para inspirar, publicamos neste exemplo “a praia do paulistano”: o Parque do Ibirapuera lotado em um dia quente. Participe!