Foto: Reprodução

Uma campanha publicitária do café Starbucks irá distribuir gratuitamente frapuccinos de brigadeiro no dia 10 de abril (a próxima terça-feira). A ação comemora os 100.000 fãs da página nacional da marca no Facebook. Para ganhar, o cliente precisa imprimir um voucher disponível na página do café e levá-lo a qualquer loja do Brasil. O limite é de um Brigadeiro Frapuccino por pessoa.