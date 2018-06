O Facebook pode tirar alguém do armário? Segundo um estudo do MIT, sim. Os pesquisadores afirmam número de amigos gays que o usuário possui é um dos critérios estatísticos que mostram sua opção sexual. Se este número representar mais que 4,5% do total de amigos, há um indício “quase conclusivo” da orientação homossexual, informa a Revista Trip.

Os autores do estudo, porém, destacam que a pesquisa só vale para homossexuais masculinos.

Significa?