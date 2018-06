Tim Maia ganhou uma animação que conta a sua história. O vídeo foi feito pelo estúdio holandês Heroes Amsterdam e conta com a narração do cantor norte-americano Devendra Banhart, admirador confesso do músico brasileiro.

, que tem pouco mais de dois minutos, foi feita para o lançamento mundial da coletânea The Existencial Soul of Tim Maia, que conta com 15 canções de sua fase racional.

Assista:

Via Anima Mundi