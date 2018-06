Toddynho fará recall após vender achocolatados com PH de soda cáustica

Toddynho sofrerá recall. Segundo o Ministério da Justiça, a empresa protocolou pedido para recolher achocolatados em caixinha dos lotes L4 32 05:30 a L4 32 06:30, com validade até 19/02/2012. A empresa fará a troca por outro Toddynho ou devolverá o dinheiro gasto aos consumidores.

Segundo a Pepsico, fabricante da bebida, 80 unidades do produto serão alvo deste recall, que ocorrerá no Rio Grande do Sul. Até ontem, 29 pessoas haviam tido problemas ao beber Toddynho no Estado, com irritações e lesões na boca. Após análise, foi constatado que o pH do produto era de 13,3, alcalino, equivalente ao de produtos de limpeza como soda cáustica e água sanitária.

A empresa diz que houve “um possível acidente em seu processo produtivo, o que, segundo seus registros, de fato, afetou parte de um lote correspondente a aproximadamente 80 (oitenta) unidades nas quais embalagens do produto Toddynho Original de 200ml foram produzidas com líquido impróprio para o consumo, ao invés de seu conteúdo normal, não tendo havido contaminação do produto remanescente”.

Para informações sobre como proceder no recall do Toddynho: 0800 703 2222 ou www.toddynho.com.br.