Toddynho tem queda de 30% nas vendas após apresentar PH de soda cáustica

As vendas de Toddynho caíram até 30% no Brasil após causar queimaduras na boca e no estômago de consumidores no Rio Grande do Sul. Segundo a Exame, a Pepsico, que fabrica o produto, admite queda de 10%. Mas os grandes varejistas dizem que ficou entre 20 e 30%.

O Toddynho chegou a sofrer recall após apresentar mesmo PH de soda cáustica. Porém, a queda nas vendas, avalia a revista, ocorreu devido à fabricante demorar em tomar uma ação para corrigir o problema.