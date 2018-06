Tubarão vira vegetariano: não quer carne, só alface

Um tubarão no Reino Unido está preocupando os tratadores do aquário de Birmingham: ele não quer mais saber de comer peixes mortos. Só alface e pepino.

A história começou, de acordo com o The Sun, com petiscos: o tubarão comia alguns vegetais colocados para alimentar uma tartaruga que também morava no aquário. Daí, tempos depois, o animal abandonou a carne de vez.

Os tratadores esperam fazer o tubarão voltar a comer como sua espécie: estão escondendo carne em folhas de alface para ver se convencem o bicho: “Não queremos que ela seja a vergonha dos tubarões-prego carnívoros do aquário”, dizem.