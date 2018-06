Tweet em que Obama comemora vitória se torna o mais retuitado de todos os tempos

Foi com uma foto abraçando Michelle Obama e apenas três palavras que Barack Obama conseguiu mais um feito: ter o tweet mais retuitado de todos os tempos. Segundo o site especializado Buzzfeed, a frase “mais quatro anos” com a foto do casal já foi retuitada 455 mil vezes, batendo o recorde anterior, que pertencia a Justin Bieber.

Muito popular nas rede sociais, Obama também figura entre os assuntos mais comentados no Twitter mundial desde terça-feira. Hoje, milhares de tuiteiros comemoram a reeleição do democrata nos EUA.